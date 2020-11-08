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08.11.2020 - 15:02 |

Mbaye Diagne'den Sivasspor maçı öncesi flaş paylaşım

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Sivasspor öncesinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Mbaye Diagne'den Sivasspor maçı öncesi flaş paylaşım
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Radamel Falcao'nun yokluğun rağmen Galatasaray'ın Sivasspor maçında ilk 11'de başlaması beklenmeyen Mbaye Diagne bir paylaşımda bulundu.

Forvetteki yerini Ryan Babel'e kaptıran Senegalli oyuncu, Babel ile bir fotoğrafını paylaşarak kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Mbaye Diagne, "Yapıcı olduğu sürece eleştiri iyidir" sözlerine yer verirken ayrıca; "Kendine inanmayı asla bırakma. Birlikte güçlüyüz" dedi.

Bu sezon ligde 6 maça çıkan Mbaye Diagne henüz fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.

Mbaye Diagneden Sivasspor maçı öncesi flaş paylaşım

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Mbaye Diagneden Sivasspor maçı öncesi flaş paylaşım

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