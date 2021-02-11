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11.02.2021 - 16:14 |

Mbaye Diagne'ye Belçika'dan trafik cezası

Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne'nin geçtiğimiz sezon Club Brugge forması giyerken evrak eksikliğinden kaynaklı trafik cezası belli oldu.

Mbaye Diagne'ye Belçika'dan trafik cezası
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Galatasaray'ın sezon ortasında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon da Club Brugge'e kiralanmıştı. Diagne, Belçika'da oynadığı dönemde birçok olayla anılmıştı ki aracına el konulduğu haberleri de ortaya çıkmıştı. İşte evrak eksikliği nedeniyle yaşanan olaya ilişkin mahkeme kararı da belirlendi.

Mbaye Diagne'nin evrak eksikliği nedeniyle Rolls Royce'una el konulmuştu.

Her Niewsblad, mahkemenin Diagne'ye 15 gün sürüş yasağı verdiğini ve buna ek olarak da 1040 Euro'luk bir para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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Mbaye Diagneye Belçikadan trafik cezası

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