Mbaye Diagne'ye Belçika'dan trafik cezası  

Galatasaray'ın sezon ortasında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon da Club Brugge'e kiralanmıştı. Diagne, Belçika'da oynadığı dönemde birçok olayla anılmıştı ki aracına el konulduğu haberleri de ortaya çıkmıştı. İşte evrak eksikliği nedeniyle yaşanan olaya ilişkin mahkeme kararı da belirlendi.

Mbaye Diagne'nin evrak eksikliği nedeniyle Rolls Royce'una el konulmuştu.

Her Niewsblad, mahkemenin Diagne'ye 15 gün sürüş yasağı verdiğini ve buna ek olarak da 1040 Euro'luk bir para cezasına çarptırıldığını açıkladı.