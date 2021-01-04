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04.01.2021 - 08:28 | | Sabah

Mbaye Diagne'ye büyük şok! Antalyaspor maçından 4 saat önce...

Diagne, Antalyaspor'a karşı oynamayacağını maça 4 saat kala öğrendi.

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Birinci derece yakınında koronavirüs tespit edilen Mbaye Diagne geçen hafta tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmedi. Karantinada kalması istenen sorunlu yıldız, alışveriş merkezinde gezmeye devam etti.

Florya'da kampını kaldıran Fatih Terim, Antalyaspor maçı için cumartesi öğlene doğru takımını tesiste topladı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden Diagne, kadroda olacağını hatta oynayacağını düşünüyordu. Ancak saat 15.00'te açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda ismini göremedi ve büyük şok yaşadı.

Teknik heyet, takım içi disipline uymayan, Göztepe karşılaşmasında oyundan alındığı için kulübeye tepki koyan Senegalli'ye bir anlamda ceza verdi. Ocak ayında müzmin sakat Falcao'dan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, zararına da olsa Diagne'yi satmaya hazır.

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Mbaye Diagneye büyük şok Antalyaspor maçından 4 saat önce...

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