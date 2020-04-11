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11.04.2020 - 17:00 | | FUTBOL ARENA

Mecnun Otyakmaz'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada transferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etmek istediklerini belirten Otyakmaz, İstanbul takımlarıyla isimleri anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında da konuştu.

"RIZA HOCAMIZ DEVAM EDECEK"
"Rıza hocamız olağanüstü bir gelişme olmaz ise seneye bizimle devam edecek. biz öyle düşünüyoruz. Hocamız çocukken taraftarı olduğu sorunsuz ve iyi yönetilen bir kulübün başında. Erdoğan Yeşilyurt ile devam etmek istiyoruz.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando konusunda ise hocamız isterse kalması için gerekeni yaparız."

"GEREKİRSE TRT İLE DEVAM EDERİZ"
"Yayıncı kuruluşun ödeme yapamayacağı söylentisi kulağımıza geliyor.Her fırsatta bu tür oyunlara girmesi yayıncı kuruluş ailesine yakışmıyor. Kulüpler olarak gerekirse TRT ile yolumuza devam ederiz."

"KAFALARINI KARIŞTIRANLAR VAR"
"Emre ve Mert Hakan takımda kalmak isterse sözleşmemiz hazır. Henüz cevap vermediler. Kafalarını karıştıranlar var."

Mecnun Otyakmazdan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Mecnun Otyakmazdan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

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