Medipol Başakşehir - Alanyaspor: 1-1

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan, Şampiyonlar Ligi vizesini cebine koyan Medipol Başakşehir ligin son haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor 'u ağırladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir'in golünü 6. dakikada Edin Visca attı. Aytemiz Alanyaspor'un golünü ise 16. dakikada Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir Süper Ligi 67 puanla 2. sırada bitirdi. Aytemiz Alanyaspor ise 44 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Mert Günok (Dk. 86 Volkan Babacan), Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Visca, Napoleoni (Dk. 65 Robinho), Elia, Bajic Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Caulker, Nsakala (Dk. 78 Emre Bekir), Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu), Junior Fernandes (Dk. 72 Joel Obi), Cisse

Goller: Dk. 6 Ufuk Ceylan (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Maçtan dakikalar

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Visca topa kafayı vurdu. Önce üst direğe çarpan top ardından da kaleci Ufuk Ceylan'a çarparak gol çizgisini geçti: 1-0 9. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanatta topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ufuk Ceylan soluna gelen topu kornere çeldi.



16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1 Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

59. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. İrfan Can Kahveci orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi, Elia'ya pasını verdi. Elia, ceza sahası içinde uygun pozisyonda olan Napoleoni'ye pasını attı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.



63. dakikada turuncu-lacivertli takım sol taraftan Visca ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.



68. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sağ taraftan Villafanez'in kullandığı kornerde Caulker ön direkte topa kafayı vurdu. Yere de çarpan topu kaleci Mert Günok uzandı ve köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



90+4. dakikada etkili gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan dönerek şutunu çekti, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu kontrol etti.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in bugün kadrosuna kattığını duyurduğu yeni transferi Aziz Eraltay, karşılaşmayı tribünden izledi.



Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV'den kadroya dahil edilen 28 yaşındaki oyuncu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.



Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay, turuncu-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Avcı'dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Galatasaray ile oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.



Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bu maçta kadroda yer almayan Emre Belözoğlu'nun yerine Stefano Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi.



Deneyimli teknik adam, takımını Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'iyle sahaya sürdü.



Eksikler

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan, maç kadrosuna alınmadı.



İstanbul ekibinde Emmanuel Adebayor da kadroda yer almadı.

