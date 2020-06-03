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03.06.2020 - 20:45 | | AA

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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