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01.01.2021 - 16:28 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Turuncu-lacivertli takım, saat 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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