Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlıyor
09.11.2019 - 10:31 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlıyor
ABONE OL

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi.

Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor.

 

 

 

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber