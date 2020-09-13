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13.09.2020 - 14:22 |

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Baş

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 14 Eylül günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı Gaziantep'e gidecek.

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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