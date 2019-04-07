Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: 2-0

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı lider Başakşehir 2-0 kazandı.

Müsabakada golleri 50. dakikada Mossoro ve 69. dakikada Edin visca attı.

Gol VAR'la iptal edildi

Mücadelenin 18. dakikasında Başakşehir'de Elia'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Başakşehir, 61 puana yükseldi ve Galatasaray ile olan 6 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise 35 puanla 9. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.



29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Robinho, son çizgiden topu içeriye çevirdi. Kaleci Serkan'ı aşan topa Mossoro ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0 59. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Milosevic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Filipovic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla arka direk dibinden dışarıya gitti.



69. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro pasını ceza sahası içindeki Visca'ya verdi. Visca sağ çaprazdan önündeki rakibine rağmen topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0 76. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken ve ceza sahası dışına açılan topa Jevtovic gelişine çok sert vurdu, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.



89. dakikada Atiker Konyaspor atağında Jevtovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak Mert Günok'tan sekti. Yakın mesafeden Yatabare topa vuramadı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



90. dakikada konuk ekibin atağında Zuta'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.



Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk. 68 Adebayor)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 68 Hurtado), Jahovic (Dk. 68 Yatabare)

Goller: Dk. 50 Mossoro, Dk. 69 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Hadziahmetovic, Dk. 60 Jevtovic (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de Arda Turan, belindeki sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan'ın yokluğunda sol kanatta Hollandalı futbolcu Eljero Elia'ya ilk 11'de şans verdi.



Abdullah Avcı, son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçındaki kadrosuna göre bu mücadelede 3 değişikliğe gitti.



Avcı, Kudriashov, Gökhan İnler ve Arda Turan'ın yerine, Emre Belözoğlu, Eljero Elia ve Gael Clichy'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



İstanbul ekibinde Gökhan İnler ve Alexandru Epureanu, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



Clichy 57 gün sonra sahada

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen deneyimli sol bek Gael Clichy, 57 gün sonra formasına kavuştu.



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında 9 Şubat 2019'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Clichy, Atiker Konyaspor maçıyla sahalara döndü.



Türk Polis Teşkilatının 174. yılı

Medipol Başakşehirli futbolcular, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü unutmadı.



Turuncu-lacivertli takım, sahaya üzerinde "Biz Türkiye'nin Emniyetiyiz 174. yıl" yazılı pankartla çıktı.



