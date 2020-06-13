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13.06.2020 - 17:41 |

Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabaka saat 18.30'da başladı.

Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)
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Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 0-0

Koronavirüs arasının sona ermesiyle yeniden başlayan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlıyor.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 18:30'da başladı.

Medipol Başakşehir'in karşılaşma öncesinde 53, Alanyaspor'un ise 43 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Skrtel sarı kart ceza sınırında

Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Hafta içinde babasını kaybeden Demba Ba da ilk 11'deki yerini aldı.

Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

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