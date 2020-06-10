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10.06.2020 - 21:27 | |   İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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 Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

 

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