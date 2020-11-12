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12.11.2020 - 22:23 |

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular, 5'e 2 pas oyununun ardÄ±ndan geniÅŸ alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°dman, Ã§ift kale maÃ§la tamamlandÄ±.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Ã§ift antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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