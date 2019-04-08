Medipol Başakşehir, Beşiktaş hazırlıklarına başladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise 5'e 2 top kapma ve pas ile dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Nisan Çarşamba günü devam edecek.

Abdullah Avcı şov yaptı

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı va yardımcıları, idmanda gerçekleştirilen şut çalışmasında yer aldı ve hünerlerini sergiledi.