Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ taktiÄŸine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

20.11.2020 - 22:45 |
Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ taktiÄŸine çalÄ±ÅŸtÄ±!
SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Pas oyunuyla devam eden idmanÄ±n Ã§ift kale taktik maÃ§la tamamlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â
BeÅŸiktaÅŸ-Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼sabakasÄ±, saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
BaÅŸakÅŸehir'in Avrupa Ä°lkleri