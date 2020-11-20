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20.11.2020 - 22:45 |

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ taktiÄŸine çalÄ±ÅŸtÄ±!

SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ taktiÄŸine çalÄ±ÅŸtÄ±!
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SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Pas oyunuyla devam eden idmanÄ±n Ã§ift kale taktik maÃ§la tamamlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

BeÅŸiktaÅŸ-Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼sabakasÄ±, saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ taktiÄŸine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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