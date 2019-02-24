Medipol Başakşehir – Bursaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Medipol Başakşehir evinde Bursaspor konuk etti. Dün yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5’inci dakikada tatil edilen maç bugün kaldığı yerden devam etti. Başakşehir mücadeleyi 3-0 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 17. dakikada Mossoro, 40. dakikada Edin Visca, 90. dakikada Demba Ba kaydetti.

Bu sonuçla Lider Başakşehir puanını 51'e yükseltti. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

Görevliler sahaya girdi

Kar yağışı nedeniyle belirsizleşen saha çizgileri için hakem mücadeleyi 21. dakikada durdu ve görevliler sahaya girdi. Yapılan işlem sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho.

Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho

MAÇTAN NOTLAR

Özkahya sahayı iki kez kontrol etti

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda maç saatine kadar kar temizleme çalışmaları devam etti.



Mücadelenin hakemi Halis Özkahya, saat 17.00'de ve 17.45'te iki kez sahaya çıkarak zemini kontrol etti.



Özkahya, ısınma hareketleri sırasında saha kenarına gelerek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, Riva'daki VAR merkezi ile iletişime geçilerek kontrol edilmesini de istedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro, ayak içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in solundan geçerek ağlarla buluştu: 1-0 34. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Sakho, altıpas içinde topa ayak koyamadı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Edin Visca, topla buluştu. Visca'nın ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti: 2-0 42. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahası sağ köşesinden Sakho'nun altıpas içine gönderdiği topa Allano Lima yakın mesafeden ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.