Medipol Başakşehir, Bursaspor maçına hazır

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Antrenmanın, çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda oyunla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlıkları süren Karim Hafez ve Alparslan Erdem'in bireysel çalışmalarına devam ettiği, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.