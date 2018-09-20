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20.09.2018 - 10:30 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir, Bursaspor'a konuk oluyor

Turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Bursaspor'la karşılaşacak

Medipol Başakşehir, Bursaspor'a konuk oluyor
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Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bu maç öncesinde 12 puanı bulunan Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, üçüncü haftada Akhisarspor, dördüncü haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son hafta mücadelesinde Antalyaspor karşısında galibiyete uzandı.

İlk 5 haftada 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Bursaspor ise 4 puana sahip.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de cezalı Emre Belözoğlu bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Emre'nin yanı sıra geçtiğimiz sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Karim Hafez ve Alparslan Erdem de Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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