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20.04.2019 - 20:12 | | AA

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a hazır!

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a hazır!
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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