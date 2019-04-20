Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.



Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.



Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.