21.04.2019 - 15:04 |
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor(Maç önü)
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'de maç eksiğiyle en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir saat 16.00'da başlayacak maçta Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Karşılaşmanın hakemi ise Hüseyin Göçek...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR: 0-0(MAÇ HENÜZ BAŞLAMADI)
İŞTE İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia, Robinho
RİZESPOR: Gökhan, Awaziem, Saadane, Melnjak, Abdullah Durak, Musa Çağıran, Azubuike, Boldrin, Mustafa Saymak, Aminu, Vedat Muriç