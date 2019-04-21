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21.04.2019 - 15:04 |

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor(Maç önü)

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor(Maç önü)
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Spor Toto Süper Lig'de maç eksiğiyle en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir saat 16.00'da başlayacak maçta Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Karşılaşmanın hakemi ise Hüseyin Göçek...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR: 0-0(MAÇ HENÜZ BAŞLAMADI)

İŞTE İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia, Robinho

RİZESPOR: Gökhan, Awaziem, Saadane, Melnjak, Abdullah Durak, Musa Çağıran, Azubuike, Boldrin, Mustafa Saymak, Aminu, Vedat Muriç

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