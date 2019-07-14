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14.07.2019 - 22:19 | | AA

Medipol Başakşehir 'direğe' takıldı! 3 gol sesi...

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir 'direğe' takıldı! 3 gol sesi...
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Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir ve Ajax, Salzburg yakınlarındaki TSU Bramberg Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hollanda ekibi maçta 28. dakikada Dolberg ile 1-0 öne geçti. Maçın 71. dakikasında, sonradan oyuna dahil edilen Ekkelenkamp'ın şutunda kaleci Mert Günok'un çıkarmaya çalıştığı top üst direğe çarptıktan sonra karşılaşmanın hakemi topun çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Ajax mücadelede 2-0 üstünlük yakaladı. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 76. dakikada Kerim Frei attı.

Turuncu-lacivertli takımın 73. dakikada Edin Visca ile bir şutu da üst direkten döndü.

Medipol Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Elia, Robinho, Demba Ba ve Gulbrandsen ilk 11'iyle başladı.

Ajax ise Varela, Veltman, Schuurs, Blind, Dest, Eiting, Marin, Van de Beek, Tadic, Promes ve Dolberg ilk 11'iyle sahada yer aldı.

İkinci yarı öncesi 5 değişiklik 
İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 5 oyuncu değişti. Gökhan İnler, Demba Ba, Robinho, İrfan Can Kahveci ve Elia kenara gelirken Muhammet Demir, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu.

Teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda Mevlüt Erdinç, Uğur Uçar, Furkan Soyalp, Stefano Napoleoni ve Tunay Torun'a da şans verdi.

Avusturya'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Saha etrafında Avusturyalı, Hollandalı ve Türk taraftarlar karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti.

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