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06.09.2020 - 22:35 | | AA

Medipol BaÅŸakÅŸehir - Fatih Karagümrük: 2-1

HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 maÄŸlup etti.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir - Fatih Karagümrük: 2-1
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Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol TakÄ±mÄ±, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 maÄŸlup etti.Â 

SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yeni ekiplerinden Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, 2020-2021 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â 

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir 2-1 kazandÄ±. Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n gollerini 81. dakikada Demba Ba ile 90. dakikada Enes KarakuÅŸ attÄ±. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n tek golÃ¼nÃ¼ ise 60. dakikada Camara kaydetti.

Medipol BaÅŸakÅŸehir - Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k: 2-1

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