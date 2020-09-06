Medipol BaÅŸakÅŸehir - Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k: 2-1

06.09.2020 - 22:35 | | AA
Medipol BaÅŸakÅŸehir - Fatih Karagümrük: 2-1
HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 maÄŸlup etti.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol TakÄ±mÄ±, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 maÄŸlup etti.Â
SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yeni ekiplerinden Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, 2020-2021 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â
BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir 2-1 kazandÄ±. Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n gollerini 81. dakikada Demba Ba ile 90. dakikada Enes KarakuÅŸ attÄ±. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n tek golÃ¼nÃ¼ ise 60. dakikada Camara kaydetti.
Demba Ba Chelsea'yi Åžampiyonlar Ligi YarÄ± Finali'ne TaÅŸÄ±yor