21.09.2020 - 19:16 | | İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN -
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.