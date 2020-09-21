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21.09.2020 - 19:16 | | İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN -

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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