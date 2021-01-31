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31.01.2021 - 14:13 | | AA

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Galatasaray'a konuk olacakMedipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, dar alan ve geniş alan pas çalışmalarının ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri süren oyunculardan Giuliano takımla çalışırken, Rafael bireysel antrenör eşliğinde çalışma yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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