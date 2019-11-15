15.11.2019 - 15:00 | | İSTANBUL (AA) -
Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın tesislerinde saat 14.00'te TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında karşılaşacak.