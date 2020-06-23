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23.06.2020 - 18:35 | | AA

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında ağırlık ve kuvvet çalışması üzerinde duruldu.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

İkinci idmanda ise pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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