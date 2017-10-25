Medipol Başakşehir, İyilik Filosu’na 15 araç bağışladı

Medipol Başakşehir, geçen mayıs ayında hazırladığı “www.turuncumac.com” internet sitesinde Başakşehir - Konyaspor Kupa Final Maçı için hazırlanan sanal stadyuma kayıt yaptıranlar adına Kızılay’a 10 TL bağışta bulunmuştu. Başakşehir, yine ülkenin kan ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Kızılay’a destek vererek kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturacak örnek bir projeye imza atmıştı. “Başakşehir İçin Bir, Hayat İçin Bin Olalım” sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında taraftar kan vermişti.

Başakşehir’den 15 araç hediye

Türk Kızılayı; sadece afet dönemlerinde değil, yıl boyunca kan, afet müdahale, sağlık, sosyal yardım alanlarında sunduğu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak araçlardan oluşan ‘İyilik Filosu’ projesini hayata geçirmişti. Projeye en büyük destek Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nden geldi. 15 aracın teslim törenine Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Genel Sekreteri Hüseyin Can ile Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan katıldı.

Hakkı Turun: “En büyük destek Başakşehir’den geldi”

İyilik Filosu’na en büyük yardımın Medipol Başakşehir’den gediğini hatırlatan Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, “Bu desteğin, tüm spor camiasına örnek olmasını dileyerek Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve tüm Başakşehir camiasına ihtiyaç sahiplerin adına teşekkür ederiz” dedi.

Göksel Gümüşdağ: “Kızılay’ın yanındayız”

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün Kızılay’ın insani yardımda bir dünya markası olduğunu belirterek, “Kızılayımıza, insani yardım çalışmalarında elimizden geldiğince destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de olduğu gibi her zaman Medipol Başakşehir ailesi olarak Kızılay’ın yanındayız” diye konuştu.

Araçların 3’ü İstanbul’da

Törende 3’ü İstanbul’da olmak üzere 15 Kızılay şubesine araçların anahtarları teslim edildi. Araçlar İstanbul’da Tuzla, İstiklal ve Başakşehir Kızılay Şubeleri ile ülke genelinde ise Aksaray, Samsun Canik, Gümüşhane, Bitlis, Sinop, Bursa Orhangazi, Kırıkkale, Trabzon, Kırklareli, Edirne, Iğdır ve Yozgat Kızılay Şubeleri tarafından insani yardım çalışmalarında kullanılacak.