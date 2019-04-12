Medipol Başakşehir kampa girdi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.



Medipol Başakşehirli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.