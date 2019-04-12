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12.04.2019 - 21:57 | | AA

Medipol Başakşehir kampa girdi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir kampa girdi
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Medipol Başakşehirli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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