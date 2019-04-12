12.04.2019 - 21:57 | | AA
Medipol Başakşehir kampa girdi
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Medipol Başakşehirli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.