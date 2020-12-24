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24.12.2020 - 15:16 | | AA

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan ve futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunuyla sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.

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Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

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