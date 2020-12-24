Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan ve futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunuyla sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.