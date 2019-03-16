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16.03.2019 - 09:16 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir, Kayseri deplasmanında

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Kayseri deplasmanında
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 25 maçta 57 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor.

Son iki maçından 1 puan alabilen İstikbal Mobilya Kayserispor ise 32 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Emre Belözoğlu cezalı

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezalısı kaptan Emre Belözoğlu, Kayseri deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe mücadelesinin 86. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Clichy'nin sakatlığı sürüyor

Ligdeki son 11 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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