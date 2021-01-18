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18.01.2021 - 13:59 | | AA

Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi.

Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 21. haftada Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir, Kayserispora konuk olacak

Maç Özeti: Manchester City 1-0 Brighton
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