Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
31.10.2020 - 10:29 | | AA

Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 7. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak

ABONE OL

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.

Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

 

    Mert Hakan Yandaş, çocukları neşelendiriyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'te Steve Nash'in yardımcılığına getirildi
      Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'te Steve Nash'in yardımcılığına getirildi
    2. CEV Şampiyonlar Ligi formatı değişti
      CEV Şampiyonlar Ligi formatı değişti
    3. Son dakika | Ali Eren'den olay Falcao yorumu!
      Son dakika | Ali Eren'den olay Falcao yorumu!
    4. Beşiktaş'ta localara büyük talep!
      Beşiktaş'ta localara büyük talep!
    5. TJK bugünkü İzmir yarışlarının ertelendiğini açıkladı
      TJK bugünkü İzmir yarışlarının ertelendiğini açıkladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Göztepe Kulübü: 'Dayan Ali Çağın Kaygusuz'

    Son dakika | Göztepe Kulübü: 'Dayan Ali Çağın Kaygusuz'

    Antalyaspor'a teknik direktör dayanmıyor

    Antalyaspor'a teknik direktör dayanmıyor

    Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

    Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

    Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor

    Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor

    Sıradaki Haber