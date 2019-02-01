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01.02.2019 - 00:07 | | DHA

Medipol Başakşehir, Kudryashov'u kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir Kulübü, sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Kudryashov'u kadrosuna kattı
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Medipol Başakşehir Kulübü, Rubin Kazan ile yollarını ayıran sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 31 yaşındaki Rus futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin kulübümüze ve Fedor Kudryashov’a hayırlı olmasını temenni eder, Rus futbolcuya başarılar dileriz" denildi.

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