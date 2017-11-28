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28.11.2017 - 15:46 | | AA

Medipol Başakşehir kupa maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Kipaş Kahramanmaraşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir kupa maçı hazırlıklarına başladı
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan kaptan Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrı olarak çalıştığı bildirildi.

Emre'nin fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmanda, sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in ise salonda kuvvet idmanı yaptığı kaydedildi.

Sezon başında ayağı kırılan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'nun ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

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