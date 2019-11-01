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01.11.2019 - 10:00 | | AA

Medipol Başakşehir, lidere konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, lidere konuk oluyor
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Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

 

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