Medipol BaÅŸakÅŸehir, Manchester United maÃ§Ä±na hazÄ±r

UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda yarÄ±n Ä°ngiltere'nin Manchester United ekibini aÄŸÄ±rlayacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde ilk 15 dakikasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.

KoÅŸu ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile devam eden antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde maÃ§Ä±n taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, geÃ§en hafta ligde Ä°ttifak Holding Konyaspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta sakatlanan FransÄ±z golcÃ¼ Enzo Crivelli idmanda yer almadÄ±.Â

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi sÃ¼ren kaptan Mahmut Tekdemir ise takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Uzun sÃ¼re sahalardan uzak kalacak Junior CaiÃ§ara da antrenmana katÄ±lamadÄ±.Â

Ä°stanbul ekibinde, sakatlÄ±klarÄ± geÃ§en Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve UÄŸur UÃ§ar ise takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Manchester United arasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, yarÄ±n saat 20.55'te baÅŸlayacak.

Manchester United, Ä°stanbul'a geldi

UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'le karÅŸÄ±laÅŸacak Ä°ngiltere ekibi Manchester United, Ä°stanbul'a geldi.Â

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinden kalkan Ã¶zel uÃ§akla Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen Manchester United kafilesi, pasaport iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Genel HavacÄ±lÄ±k Terminali'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaparak, otobÃ¼sle konaklayacaklarÄ± otele geÃ§ti.Â

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Spor Åžube ve diÄŸer ekipler tarafÄ±ndan havalimanÄ± ve Ã§evresinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Manchester United arasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, yarÄ±n saat 20.55'te baÅŸlayacak.