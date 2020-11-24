Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Başakşehir maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun dördüncü haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'ndaki antrenman, İngiltere'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.