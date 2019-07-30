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30.07.2019 - 22:07 | | DHA

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, D Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
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Medipol Başakşehir, İspanya 2'nci Lig ekiplerinden CD Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu lacivertli ekip, 28 yaşındaki Portekizli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Miguel Vieira’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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