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09.01.2021 - 13:26 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, saat 17.00'de Ankara'ya hareket edecek.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır

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