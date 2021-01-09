Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, saat 17.00'de Ankara'ya hareket edecek.