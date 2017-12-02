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02.12.2017 - 10:49 | | AA

Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde yarın sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Üç maçlık galibiyet serisi Kayseri deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde girdi. Osmanlıspor ise bu maç öncesinde 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Emre Belözoğlu'nun durumu

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla çalışmalara başlayan kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Eljero Elia ise bu maçta forma giyemeyecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Dört futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

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