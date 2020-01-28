28.01.2020 - 22:14 | | İSTANBUL (AA)
Medipol Başakşehir pas ve top kapma çalıştı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik idmanla antrenman sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.