Medipol Başakşehir şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta!

Avantajını kaybetmedi

Konyaspor karşısında 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Trabzonspor’un Denizlispor karşısında yenilmesiyle avantajını kaybetmedi. Puan farkının 4’te kalmasıyla İstanbul ekibi bir kayıp yaşamamış oldu. 66 puanda kalan Başakşehir, gelecek haftayı beklemeye koyuldu. Sadece zafer turunu bir hafta erteleyen turuncu-lacivertliler, 33. haftada evinde Kayserispor’u yenmesi halinde diğer maçlara bakmadan şampiyon olacak.



Buruk’un heyecanı

Tarihindeki ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan Okan Buruk ve ekibi, Süper Lig’de 6. kez mutlu sona ulaşan kulüp olma gururuna erişecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra Medipol Başakşehir de yeni şampiyon olarak kürsüye çıkacak. Daha önce futbolcu olarak Galatasaray’da 7 lig şampiyonluğu elde eden Okan Buruk, teknik direktör unvanıyla da ilk lig zaferine çok yaklaştı.

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