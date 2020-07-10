Medipol Başakşehir şampiyonluğa 2 galibiyet uzakta!

CELAL UMUT EREN

Adım adım ve planlı

Süper Lig’de şampiyonluğa sadece 2 galibiyet mesafede olan Medipol Başakşehir, 5 yıldır adım adım ilerledi. İstikrarlı ve planlı olarak hareket eden turuncu-lacivertliler, zirve hedefine artık çok yaklaştı. 59’ar puanla 2014-15 ve 2015-16 sezonlarını 4. sırada bitiren İstanbul ekibi, 2016-17 sezonunda 73 puanla 2. sıraya yükseldi. 2017-18 sezonunda lig 2.’si Fenerbahçe ile beraber 72 puan toplayıp 3. sırada kalan turuncu-lacivertli takım, son 2 yılda rotasını şampiyonluğa kırdı.







Devler Ligi heyecanı

2018-19 sezonunda bir ara puan farkını 8’e kadar çıkaran Başakşehir, sezon sonunda 67 puanla 2.’likte kaldı. Okan Buruk, Abdullah Avcı’dan devraldığı bayrağı daha da yukarı taşıdı. Bu sezon 31. haftada 66 puanla lider olan Buruk ve öğrencileri, şampiyonluğa çok yakın. Avrupa’da da adım adım giden Başakşehir, bu sezon Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı ve çeyrek final hedefliyor. Şampiyonluk halinde de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına ilk kez adını yazdıracak.

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