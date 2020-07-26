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26.07.2020 - 07:00 |

Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını alıyor!

2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı sonrası Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek

Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını alıyor!
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2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir, bugün önce Kasımpaşa maçını oynayacak, daha sonra kutlamalarını yapacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirecek. Müsabaka sonrasında Kasımpaşa’dan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı’na geçecek şampiyon, kupasını kendi stadında havaya kaldıracak. Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını alıyor

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