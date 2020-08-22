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22.08.2020 - 00:39 |

Medipol BaÅŸakÅŸehir sezonu açtÄ±!

Son ÅŸampiyon Medipol BaÅŸakÅŸehir, 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir sezonu açtÄ±!
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SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu Medipol BaÅŸakÅŸehir, 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netimindeki ilk antrenmana futbolcularÄ±n, pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AntrenmanÄ±n ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdiÄŸi kaydedildi.Â 

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n Ã§ift antrenmanla devam edecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehir sezonu aÃ§tÄ±

BaÅŸakÅŸehir'in ÅžampiyonluÄŸa Uzanan YolculuÄŸu

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