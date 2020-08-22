Medipol BaÅŸakÅŸehir sezonu aÃ§tÄ±

22.08.2020 - 00:39 |
Medipol BaÅŸakÅŸehir sezonu açtÄ±!
Son ÅŸampiyon Medipol BaÅŸakÅŸehir, 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu Medipol BaÅŸakÅŸehir, 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netimindeki ilk antrenmana futbolcularÄ±n, pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AntrenmanÄ±n ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdiÄŸi kaydedildi.Â
Turuncu-lacivertliler, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n Ã§ift antrenmanla devam edecek.
BaÅŸakÅŸehir'in ÅžampiyonluÄŸa Uzanan YolculuÄŸu