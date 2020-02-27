Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon karşısında!

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 28. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 28. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da Avrupa’da Başakşehir’in hocası olarak 10. karşılaşmasını Sporting Lizbon karşısında oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde ise çıktığı 9 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Tek eksik

Turuncu-lacivertliler, Sporting Lizbon maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların çift kale maç oynadığı ifade edildi. Zorlu müsabakada Başakşehir’de tek eksik bulunuyor. Crivelli, kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Son prova

Başakşehir, son çalışmasını Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Nasıl tur atlar?

Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir’in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

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