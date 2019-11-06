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06.11.2019 - 16:48 |

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı için Avusturya'da

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Graz kentine geldi.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı için Avusturya'da
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Graz Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli takımı karşılayan bir grup Türk futbolsever, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada takımlarının iyi bir sonuç elde ettiğini, yarın da hedeflerinin bu yönde olduğunu söyledi.

Takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Gümüşdağ, "Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan iyi bir neticeyle döneceğiz." diye konuştu.

Turuncu-lacivertli kafile, havalimanından Graz kentinde kalacakları Ramda Hotel'e hareket etti.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Liebenauer Stadı'nda akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

 

 

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