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03.12.2020 - 15:54 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.

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