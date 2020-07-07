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07.07.2020 - 19:23 |

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de 31. haftada lider Medipol Başakşehir, sıkıntılı durumdaki Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (CANLI)
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir kendi sahasında düşüş yaşayan Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya geliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'da başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (CANLI)

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (CANLI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.

 

 

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