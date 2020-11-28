Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

Medipol Başakşehir'in dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takım haftaya 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ve 13 puanla 6. sırada giriyor.

Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Yukatel Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönen kaleci Mert Günok da TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği bu maçta takımındaki yerini alamayacak.

Yukatel Denizlispor ise İstanbul deplasmanı öncesinde sıkıntılı günler geçiriyor.

Ligde üç maçtır kazanamayan Ege temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a da elenince hafta içinde teknik direktör Robert Prosinecki yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşısına antrenör Kenan Atik yönetiminde çıkacak.

Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mathieu Dossevi bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Eşinin babasının vefatı nedeniyle hafta içinde gittiği Almanya'dan geç dönüp koronavirüs testi yetişmeyen Subotic de kadroda olmayacak.