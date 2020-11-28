Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)
28.11.2020 - 15:09 |

Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)
ABONE OL

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)

 İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

Medipol Başakşehir'in dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takım haftaya 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ve 13 puanla 6. sırada giriyor.

Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Yukatel Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönen kaleci Mert Günok da TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği bu maçta takımındaki yerini alamayacak.

Yukatel Denizlispor ise İstanbul deplasmanı öncesinde sıkıntılı günler geçiriyor.

Ligde üç maçtır kazanamayan Ege temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a da elenince hafta içinde teknik direktör Robert Prosinecki yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşısına antrenör Kenan Atik yönetiminde çıkacak.

Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mathieu Dossevi bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Eşinin babasının vefatı nedeniyle hafta içinde gittiği Almanya'dan geç dönüp koronavirüs testi yetişmeyen Subotic de kadroda olmayacak.

Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)

    Fenerbahçe dev derbiye hazır!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)
      Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (CANLI)
    2. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
      Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    3. Kayserispor'dan 'Vefa Paketi' kampanyası
      Kayserispor'dan 'Vefa Paketi' kampanyası
    4. Kıkpınar’ın 2021 tarihi belirlendi
      Kıkpınar’ın 2021 tarihi belirlendi
    5. Antalyaspor'da tam 8 eksik
      Antalyaspor'da tam 8 eksik



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

    CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

    Karacabey Belediyespor'da Fenerbahçe heyecanı

    Karacabey Belediyespor'da Fenerbahçe heyecanı

    A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hollanda

    A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hollanda

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet